Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Следствие назвало главную версию покушения в Эймсбери

Фото: GLOBAL LOOK press
Отравления пар в соседних городках связаны

В новой истории, произошедшей неподалеку от английского Солсбери, заметили странности. Следствию пока не известно, как именно отравили мужчину и женщину в Эймсбери, учитывая, что те не были в соседнем селении и не ходили дорогами Скрипалей.

Доказательства того, что в недавнем покушении замешан нервно-паралитический яд, из Портон-Дауна поступили вечером 4 июля, рассказал замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу. Следователи провели параллель между инцидентами в Эймсбери и Солсбери. Это пока основная версия британских сыщиков, говорится в сообщении лондонской полиции.

Медики в свою очередь заверили, что после поступления пострадавших в Эймсбери новых пациентов с симптомами воздействия яда не поступало. С таким заявлением выступила глава больницы Кара Чарльз-Баркс. 

Последний июньский день на берегах Туманного Альбиона запомнился незначительным происшествием. Тогда в одном из домов в Эймсбери, переборщив с героином или крэком, без чувств были найдены мужчина и женщина. Однако позже выяснилось, что наркотики тут ни при чем. В тяжелом состоянии пострадавших отправили в больницу в соседний Солсбери, где поставили на ноги всем известных Скрипалей.

В том же городке отец и дочь были отравлены. Покушение на них привело к международному скандалу. Лондон приписал вину Москве, та в свою очередь опровергла все обвинения.  

Еще накануне мартовский и июньский инциденты связывал между собой "Новичок". Говорилось, что пара в английском городке Эймсбери пострадала от того же вещества, что и Скрипали.


Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали жестко наказать Россию

Американский политик пригрозил "драконовскими мерами"

Россию подкараулил новый кризис

Скоро случится финансовая катастрофа, но наша страна к ней подготовилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей