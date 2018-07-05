Отравления пар в соседних городках связаны

В новой истории, произошедшей неподалеку от английского Солсбери, заметили странности. Следствию пока не известно, как именно отравили мужчину и женщину в Эймсбери, учитывая, что те не были в соседнем селении и не ходили дорогами Скрипалей.

Доказательства того, что в недавнем покушении замешан нервно-паралитический яд, из Портон-Дауна поступили вечером 4 июля, рассказал замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу. Следователи провели параллель между инцидентами в Эймсбери и Солсбери. Это пока основная версия британских сыщиков, говорится в сообщении лондонской полиции.

Медики в свою очередь заверили, что после поступления пострадавших в Эймсбери новых пациентов с симптомами воздействия яда не поступало. С таким заявлением выступила глава больницы Кара Чарльз-Баркс.



Последний июньский день на берегах Туманного Альбиона запомнился незначительным происшествием. Тогда в одном из домов в Эймсбери, переборщив с героином или крэком, без чувств были найдены мужчина и женщина. Однако позже выяснилось, что наркотики тут ни при чем. В тяжелом состоянии пострадавших отправили в больницу в соседний Солсбери, где поставили на ноги всем известных Скрипалей.

В том же городке отец и дочь были отравлены. Покушение на них привело к международному скандалу. Лондон приписал вину Москве, та в свою очередь опровергла все обвинения.

Еще накануне мартовский и июньский инциденты связывал между собой "Новичок". Говорилось, что пара в английском городке Эймсбери пострадала от того же вещества, что и Скрипали.



