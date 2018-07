Найденные без сознания в той же Британии мужчина и женщина поступили к медикам с тем же набором симптомом, что и в начале марта Скрипали. По словам врачей, пара в английском городке Эймсбери могла пострадать от нервно-паралитического яда, похожего на "Новичок", которым предположительно отравили отца и дочь в Солсбери. Об этом сказано в материале The Sun.

"Руководители спецслужб опасаются, что эта пара попала под воздействие нервно-паралитического вещества, схожего с тем, которое было использовано при отравлении Сергея Скрипаля", – пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что образцы вещества, фигурирующего в покушении на пару в Эймсбери уже отправили на изучение в военную лабораторию в Портон-Дауне.

Последний июньский день на берегах Туманного Альбиона запомнился незначительным происшествием. Тогда в одном из домов в Эймсбери, переборщив с героином или крэком, без чувств были найдены сорокалетние мужчина и женщина. Однако позже выяснилось, что наркотики тут ни при чем. В тяжелом состоянии пострадавших отправили в больницу в соседний Солсбери, где поставили на ноги всем известных Скрипалей.

К расследованию подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Однако специалисты пока "не делают скоропалительных выводов по поводу обстоятельств инцидента", отмечается в сообщении полицейских.

Given recent events in Salisbury, officers from the Counter Terrorism network are working jointly with colleagues @wiltshirepolice regarding the incident in Amesbury. As Wiltshire Police have stated, they are keeping an open mind as to the circumstances surrounding the incident.