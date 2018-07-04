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Симптом Скрипалей: Британия раскрыла подробности нового отравления

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
В инциденте около Солсбери может быть замешан "Новичок"

Найденные без сознания в той же Британии мужчина и женщина поступили к медикам с тем же набором симптомом, что и в начале марта Скрипали. По словам врачей, пара в английском городке Эймсбери могла пострадать от нервно-паралитического яда, похожего на "Новичок", которым предположительно отравили отца и дочь в Солсбери. Об этом сказано в материале The Sun.

"Руководители спецслужб опасаются, что эта пара попала под воздействие нервно-паралитического вещества, схожего с тем, которое было использовано при отравлении Сергея Скрипаля", – пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что образцы вещества, фигурирующего в покушении на пару в Эймсбери уже отправили на изучение в военную лабораторию в Портон-Дауне.

Последний июньский день на берегах Туманного Альбиона запомнился незначительным происшествием. Тогда в одном из домов в Эймсбери, переборщив с героином или крэком, без чувств были найдены сорокалетние мужчина и женщина. Однако позже выяснилось, что наркотики тут ни при чем. В тяжелом состоянии пострадавших отправили в больницу в соседний Солсбери, где поставили на ноги всем известных Скрипалей.

К расследованию подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Однако специалисты пока "не делают скоропалительных выводов по поводу обстоятельств инцидента", отмечается в сообщении полицейских.

Тем временем произошедшее в соседнем с Солсбери городке обсуждал правительственный комитет безопасности COBRA, рассказал прессе пресс-секретарь британского премьера Джеймс Слэк. "К этому инциденту по понятным причинам относятся с максимально возможной серьезностью. Министры и премьер-министр постоянно получают новую информацию", – цитирует Слэка Sky News. 

Так называемому "делу Скрипаля" сегодня исполняется 4 месяца. Отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери Юлии привело к дипломатическому кризису. Лондон бездоказательно повесил покушение на Москву, которая всячески отбивалась от обвинений, при этом не раз предлагая свою помощь в расследовании инцидента в Солсбери. В ответ – тишина.   

Оксана ПОДТУРКИНА
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