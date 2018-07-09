Скрипали до отставки довели: Борис Джонсон уходит

Новость сообщили в офисе Терезы Мэй

Глава министерства иностранных дел Британии решил покинуть свой пост. Об этом журналистам рассказали источники из офиса премьера страны.

"Сегодня днем ​​премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона в качестве министра иностранных дел. Его замена будет объявлена ​​в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", – цитирует Рейтер заявление.

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Глава внешнеполитического ведомства сообщил о своей отставке почти сразу после скандального увольнения министра по Brexit Дэвида Дэвиса. Тот разругался с Терезой Мэй. Напомним, в пятницу, 6 июля, британский премьер пригрозила разогнать всех, кто посмеет помешать Соединенному Королевству без потрясений выйти из ЕС. Ее слова касались и Бориса Джонсона.

Между тем опальный глава внешнеполитического ведомства настроен вполне дружелюбно. Он заявил, что никогда и в мыслях у него не было подсидеть Мэй и занять ее место. И вообще он очень даже ей симпатизирует.

По информации агентства AP причиной отставки стали высказывания Джонсона. Как известно, он вместе с Дэвисом ратовал за жесткий выход из Евросоюза.

Между тем на уход министра уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключает, что Борис не вынес позора после провального спектакля с отравлением Скрипалей.

"Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки "не вынесла душа поэта", которые хочется завершить на слове "позора"...А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно", – написала она на своей странице в Facebook.

Не все спокойно в Соединенном Королевстве. Правительственный кризис – не за горами, резюмировала Захарова.