Лондон соврал о выздоровлении Скрипалей
В МИД РФ считают, что экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут против своей воли содержаться в изоляции.
"В "деле Скрипалей"... линия Лондона с каждым днем вызывает все больше вопросов", – приводит РИА "Новости" слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По словам дипломата, особое беспокойство у МИД РФ вызывает вопрос, в каком состоянии находятся российские граждане Сергей и Юлия Скрипали. Захарова напомнила, что власти Великобритании отказываются дать возможность работникам российского посольства лично встретиться со Скрипалями, чтобы выяснить состояние их здоровья.
"Такая линия поведения усиливает наши подозрения в том, что Скрипали либо насильственно изолированы британскими властями, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально", – подчеркнула дипломат. Она добавила, что российская сторона "будет продолжать настаивать на выполнении Великобританией своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа".
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в английском городе Солсбери. Официальный Лондон заявил, что к отравлению отца и дочери веществом "Новичок" причастна Россия, Москва отрицает эти обвинения. Дело Скрипалей вызвало скандал мирового масштаба – страны Евросоюза, США и Канада выслали более 100 российских дипломатов.
Британия опозорилась в деле "новых Скрипалей"
Представитель Скотленд-ярда не смог внятно ответить ни на один вопрос
Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ
Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Незалежная заразила Азовское море холерой
- "Евровидение" пройдет без Украины
- Украину осенил план по вступлению в НАТО
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина