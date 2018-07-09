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Лондон соврал о выздоровлении Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеБританцы падают замертво на улицах Солсбери
Заявления властей Соединенного Королевства вызвали недоверие у российского дипведомства

В МИД РФ считают, что экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут против своей воли содержаться в изоляции. 

"В "деле Скрипалей"... линия Лондона с каждым днем вызывает все больше вопросов", – приводит РИА "Новости" слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По словам дипломата, особое беспокойство у МИД РФ вызывает вопрос, в каком состоянии находятся российские граждане Сергей и Юлия Скрипали. Захарова напомнила, что власти Великобритании отказываются дать возможность работникам российского посольства лично встретиться со Скрипалями, чтобы выяснить состояние их здоровья.

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"Такая линия поведения усиливает наши подозрения в том, что Скрипали либо насильственно изолированы британскими властями, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально", – подчеркнула дипломат. Она добавила, что российская сторона "будет продолжать настаивать на выполнении Великобританией своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в английском городе Солсбери. Официальный Лондон заявил, что к отравлению отца и дочери веществом "Новичок" причастна Россия, Москва отрицает эти обвинения. Дело Скрипалей вызвало скандал мирового масштаба – страны Евросоюза, США и Канада выслали более 100 российских дипломатов.

Валентина МАЙОРОВА
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