Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британцы падают замертво на улицах Солсбери

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
продолжениеНовую жертву "Новичка" отправят в темницу к Скрипалям
Обнаружилась еще одна вероятная жертва "Новичка"

В городке, где в марте нашли без сознания Скрипалей, оцепили автобусную остановку. Это произошло после того, как без чувств упал еще один британец.

Как пишет таблоид The Sun, место происшествия расположено неподалеку от железнодорожной станции Сент-Полс и Фишертон-стрит. Автобусная остановка последней находится всего в трехстах метрах от сада королевы Елизаветы, от места, где было совершено покушение на англичан, которые стали жертвой нервно-паралитического яда "Новичок".  

Сейчас инцидентом вплотную занялась полиция английского графства Уилтшир. Жителям Солсбери запрещен вход на огражденную территорию, однако в скором времени дорогу обещают снова открыть.

Пока неясно, связан ли этот случай с так называемым "инцидентом в Эймсбери".

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Британия опозорилась в деле "новых Скрипалей"

Представитель Скотленд-ярда не смог внятно ответить ни на один вопрос

Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ

Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей