Британцы падают замертво на улицах Солсбери

Обнаружилась еще одна вероятная жертва "Новичка"

В городке, где в марте нашли без сознания Скрипалей, оцепили автобусную остановку. Это произошло после того, как без чувств упал еще один британец.

Как пишет таблоид The Sun, место происшествия расположено неподалеку от железнодорожной станции Сент-Полс и Фишертон-стрит. Автобусная остановка последней находится всего в трехстах метрах от сада королевы Елизаветы, от места, где было совершено покушение на англичан, которые стали жертвой нервно-паралитического яда "Новичок".

Сейчас инцидентом вплотную занялась полиция английского графства Уилтшир. Жителям Солсбери запрещен вход на огражденную территорию, однако в скором времени дорогу обещают снова открыть.

Пока неясно, связан ли этот случай с так называемым "инцидентом в Эймсбери".