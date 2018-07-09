На улице разбитых Скрипалей: в Британии умерла жертва "Новичка"

Произошедшее в Эймсбери могло быть специально спланировано

Цель нового отравления – навредить России и нарушить ее отношения с Великобританией. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Он напомнил, что после инцидента с отравлением в Солсбери британцы отказались от двусторонних консультаций, на которых настаивала российская сторона. "Подобные истории в последнее время возникают накануне важных мероприятий. Сейчас грядут финальная стадия ЧМ-2018 и саммит России и США в Хельсинки. Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано... для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России", – отметил постпред.

По теме разведчик Сергей Скрипаль

Россия предлагала помощь в расследовании отравления в Эймсбери, но в Британии все предложения "высокомерно" отвергли, добавил Шульгин.



Вечером в воскресенье, 8 июля, в больнице скончалась женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери, сообщили в Скотленд-Ярде. Это была британка Дон Стерджес. Ее спутник Чарльз Роули по-прежнему находится в критическом состоянии. Идет расследование по делу об убийстве.

Их обоих в критическом состоянии госпитализировали в городе Эймсбери 30 июня. Позже возглавляющая расследование лондонская полиция утверждала, что пара подверглась воздействию "Новичка" – нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Великобритания не собирается вводить новые санкции против РФ, говорил министр внутренних дел Саджид Джавид. При этом он уверен, что в отравлении Скрипалей виновата Россия.

Ранее в Соединенном Королевстве заявляли, что в марте при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовалось вещество "Новичок". И Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву.

В России отвергли обвинения и потребовали предъявить доказательства. Но никаких убедительных фактов британская сторона до сих пор не предоставила, отмечает РИА ФАН.