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Захарова предрекла раскаяние Британии перед Россией

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеВозвращению Скрипаль мешает одно
Москва ответила Лондону за намеки на новый "Новичок"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рано или поздно попросит прощения у Москвы за обвинения в отравлениях британских (и не только) граждан. Так сегодня на традиционном брифинге прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщения о новом инциденте с якобы "Новичком", но уже в Эймсбери, и заявлениями из Лондона о возможном причастности к нему РФ.

"Я уверена, председателю этого правительства придется извиняться за все, что они натворили. Но это как у них принято будет позже", – сказала российский дипломат.

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Она отметила, что в нынешних публикациях британских СМИ говорится об отравлении в Солсбери 4 марта и в Эймсбери 30 июня одним и тем же ядом, а именно "Новичком".

"После того ада, который обрушился на Россию, после той международной травли, которую правительство Великобритании развязало против нашей страны и нашего народа за последние месяцы можно было бы сказать многое сегодня. Можно было сказать, что не прошло и четырех месяцев, а у остро-сюжетного английского детектива "Загадка Солсбери" вышел сиквел, вторая серия с излюбленным персонажем – "Новичком". Но я не буду этого говорить", – заметила директор Департамента информации и печати МИД РФ.

По ее словам, Москва много о чем хотела бы спросить у Лондона на эту тему.

"Можно было бы задать тот вопрос, который интересует всех в мире и адресовать его правительству Мэй. Будет ли ОЗХО расследовать инцидент? Но и этого я тоже делать не буду", – подчеркнула дипломат. "Можно было бы даже обратить внимание, что это произошло в той местности, которая взята под особый контроль, где, как заявляли, был проверен каждый метр", – добавила Захарова.

Представитель МИД коснулась темы отсутствия взаимодействия между нашими странами в расследовании дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое спустя 4 месяца остается закрытым.

"Недопуск консулов к нашим гражданам подрывает доверие к официальному Лондону. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Призываем британские правоохранительных органы не идти на поводу грязной политической игры властей Великобритании и начать взаимодействие с органами РФ. Мы регулярно информируем британскую сторону о готовности к совместной работе. Мы были шокированы тем, что власти Великобритании ждут предложений о сотрудничестве от Москвы. Такие предложения поступали Лондону от нас постоянно", – констатировала Захарова.

Ранее на своей странице в Facebook, приведя цитату из британских СМИ о том, что найденные в английском городе Эймсбери мужчина и женщина по заявлению главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу были отравлены тем же веществом, что и Скрипали, Захарова задалась вопросом: "А где же Тереза Мэй?"

Последняя до сих пор хранит молчание.

Напомним, накануне Лондон огорошил мировую общественность новостью о том, что 30 июня в Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес, которых в критическом состоянии доставили в больницу города Солсбери.

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Елена УСОВА
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