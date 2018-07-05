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Скрипаль вернется в Россию после полного выздоровления

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images\TASS
Дочь экс-шпиона рвется на родину

Приезд Юлии в Россию не за горами. Камнем преткновения служишь лишь ее самочувствие. Как только отравленная в Солсбери поправит здоровье, сразу же вернется в Россию, уверена кузина женщины Елена.

По словам родственницы из Приморского края, Юлия Скрипаль, которую удерживают в Британии против воли, разговаривала с еще одной сестрой Викторией и рассказала, что вернется на родину после полного восстановления.

"Известно, что Юлия поправляется и чувствует себя нормально", – пояснила Елена агентству "Интерфакс – Дальний Восток".

Инцидент в Солсбери, случившийся 4 марта, привел к дипломатическому кризису. Лондон бездоказательно повесил на Москву покушение на бывшего полковника ГРУ и его дочери Юлии. Кремль всячески отбивался от обвинений, при этом не раз предлагая свою помощь в расследовании "дела Скрипаля".

Известно, что после выписки из больницы отец и дочь попали в "безопасное место". Есть сведения, что они мечтают покинуть берега Туманного Альбиона. 

Однако, по прогнозам ясновидящей Саоны, Юлия Скрипаль еще долго не вернется в Россию. По крайней мере, ближайшие 4-5 лет она проведет вдали от родины. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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