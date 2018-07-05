Дочь экс-шпиона рвется на родину

Приезд Юлии в Россию не за горами. Камнем преткновения служишь лишь ее самочувствие. Как только отравленная в Солсбери поправит здоровье, сразу же вернется в Россию, уверена кузина женщины Елена.

По словам родственницы из Приморского края, Юлия Скрипаль, которую удерживают в Британии против воли, разговаривала с еще одной сестрой Викторией и рассказала, что вернется на родину после полного восстановления.

"Известно, что Юлия поправляется и чувствует себя нормально", – пояснила Елена агентству "Интерфакс – Дальний Восток".

Инцидент в Солсбери, случившийся 4 марта, привел к дипломатическому кризису. Лондон бездоказательно повесил на Москву покушение на бывшего полковника ГРУ и его дочери Юлии. Кремль всячески отбивался от обвинений, при этом не раз предлагая свою помощь в расследовании "дела Скрипаля".

Известно, что после выписки из больницы отец и дочь попали в "безопасное место". Есть сведения, что они мечтают покинуть берега Туманного Альбиона.

Однако, по прогнозам ясновидящей Саоны, Юлия Скрипаль еще долго не вернется в Россию. По крайней мере, ближайшие 4-5 лет она проведет вдали от родины.