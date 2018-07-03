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Юлия Скрипаль не вернется в Россию

Юлия Скрипаль. Фото: Тасс
Дочь отравленного шпиона оставила родину надолго

Юлия Скрипаль, отравленная вместе со своим отцом Сергеем в Солсбери, не вернется в Россию ни в ближайшем, ни в далеком будущем. Девушка испугана и страдает от серьезного давления, рассказала "Утру" ясновидящая Саона. 

"По картам человека окружают постоянные интриги и ссоры . Карты выпадают черной стороны. Но это все делается специально. Вокруг нее постоянно идет нагнетание обстановки и своего рода травля. Все что происходит делается специально и искусственно. Сейчас она не собирается в Россию. Даже могу сказать это невозможно в силу многих обстоятельств. Появится она в России примерно через 4-5 лет. Вот тогда мы и услышим всею историю и настоящую правду", – отметила она. 

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"По картам я вижу очень запутанную историю. Разговоры идут, но все то что было и происходит идет под давлением. Многое что доносится до нас СМИ не является правдой. Все мы узнаем от нее из первых уст, но только после ее возвращения. Все по картам все выглядит более чем не естественно. Ее в буквальном смысле слова побуждают к тем или иным действиям. Я не вижу вообще, что ей что либо хочется. Душа ее опустошена, она не желает ничего в полном смысле. Такого рода состояние практически соизмеримо с апатией. Позже ей придется работать с психологами чтобы восстановить нормальную функцию своего психического состояния", – отметила она. 

Оксана Романенко. Фото: Пресс-служба

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Марина МОНРО
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