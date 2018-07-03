Отравленный шпион вместе со своей дочерью Юлией планирует сбежать из Британии

История скандального отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии получила неожиданное развитие. На этот раз появилась информация о том, что семья, вокруг которой разразился политический скандал, планирует вернутся в Россию.

О том, что Сергей Скрипаль затосковал по родине, которую он, как минимум, предал уже дважды, рассказала его племянница Виктория.

" Желание есть", – рассказала она в интервью "360". При этом женщина отметила, что в случае, если бы к травле разбитых Скрипалей действительно была бы причастна Россия, то они вряд ли бы захотели обратно.

Кроме того, родственница отметила, что Сергей уже давно не тот "шпион", а пожилой человек. "Он простой и тихий пенсионер, не имеет ценности и значения, не обладает никакой информацией", – подытожила она.