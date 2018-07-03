Это вам за ЧМ: Лондон отомстил Москве "делом Скрипалей"

Дело отравленных россиян вытащили из небытия, чтобы насолить Москве за успешный мундиаль

Запад вновь раскручивает скандал вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы подпортить впечатление от удачного чемпионата мира по футболу, который проводится в России. Именно с этим связан вброс в средства массовой информации сообщений об обнаружении двух подозреваемых в покушении на Скрипалей.



"Речь идет о спланированных "утечках", которые должны поддерживать интерес к этой теме, поскольку Скрипали уже давно исчезли из информационного пространства. Сейчас, очевидно, эта информация является противопоставлением тому позитиву, который идет из России, в том числе через британские СМИ, от британских болельщиков, которые попали на чемпионат мира... Эту позитивную информацию нужно чем-то уравновесить. Поэтому возникают два предположительно россиянина, которые уехали предположительно в Россию, а перед этим совершили предположительно отравление двух других россиян, то есть Скрипалей", – сообщил в эфире радио Sputnik заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, перед мировой общественностью разворачивается "новый раунд информационной кампании против России под маркой "дела Скрипалей", который "должен напомнить, какая "ужасная" страна Россия".

Политолог отметил, что в последние годы британские СМИ ведут целенаправленную работу по очернению нашей страны. Между ними образовался своего рода "сговор". Все это началось задолго до "дела Скрипалей", а ситуация с их отравлением стала лишь очередным эпизодом в этой истории. В дальнейшем со стороны Соединенного Королевства могут последовать новые нападки на РФ, причем не только в сфере СМИ, но и на политическом уровне.

"Британия уже сделала слишком много, чтобы испортить отношения с Россией, и это не только высылка дипломатов, но и официальные заявления британских политиков. Сейчас, я думаю, все ограничится медийной атакой, но, тем не менее, от Британии – мы уже привыкли – можно ожидать чего угодно", – заключил Шаповалов.

В начале марта Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в британском городе Солсбери. Долгое время они находились в коме, после этого их состояние улучшилось. В настоящее время они находятся под охраной британских властей, к ним не пускают российских дипломатов. Лондон обвинил спецслужбы РФ в атаке на Скрипалей, при этом не предъявив серьезных доказательств. Россия все обвинения в свой адрес отвергает.

Таблоид The Sun накануне написал, что полиция Великобритании нашла двух подозреваемых в отравлении. Как утверждается, подозреваемые покинули Соединенное Королевство в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России. Британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле, но признает, что предполагаемых преступников трудно будет усадить на скамью подсудимых, если они скрываются в РФ.

Между тем в Москве заявляют о том, что британские власти умышленно препятствуют расследованию. "Люди теперь говорят о сносе дома Скрипалей, сносе дома полицейского. Все это выглядит как последовательное физическое уничтожение улик", – заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.