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Скрипали пропали на просторах Великобритании

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Российское посольство не может докричаться до Форин-офиса

Власти Соединенного Королевства продолжают игнорировать запросы нашей дипмиссии по поводу оказания правовой помощи по уголовным делам об убийстве бывшего замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова и покушении на жизнь дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении пресс-секретаря посольства России в Лондоне.

"Мы так и не получили от британской стороны никакого ответа. На прошлой неделе посольство вновь направило в Форин-офис ноту, в которой напомнило о том, что в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генеральная прокуратура РФ направила уже три запроса о правовой помощи по двум уголовным делам: один – по убийству Глушкова и два – по покушению на жизнь Юлии Скрипаль", – сообщается в релизе.

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Также безответным остались обращения, направленные непосредственно в МВД Королевства и полицию британской столицы.

В посольстве указали, что отказ Лондона в доступе Москвы к расследованию уголовных дел, касающихся ее россиян, является грубым нарушением международного права, что, в свою очередь, "осложняет процесс установления истины".

Судя по всему, новостей о здоровье и местонахождении самих Скрипалей у британской стороны пока нет. А если вспомнить недавние сообщения о том, что власти намерены выкупить дом и все имущество пострадавших от якобы яда "Новичок" 4 марта в Солсбери аж за полмиллиона долларов, можно предположить, что экс-шпион и его дочь вполне благополучно наслаждаются дивидендами мифической химической атаки.

Елена УСОВА
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