Травлю Скрипалей спихнули на двух россиян

После четырех месяцев расследования лондонская полиция сдвинулась с мертвой точки

В Скотленд-Ярде сделали еще одно громкое заявление. Якобы найдены виновные в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. И это двое россиян, но имен преступников в полиции не назвали. Только сказали, что злоумышленники сбежали из Великобритании на следующее утро после покушения в Солсбери, а теперь находятся под защитой Кремля.

Главное – чтобы виновные предстали перед судом, заявил источник в Скотленд-Ярде. "Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", – признал он.

В отношении подозреваемых британская полиция собирается возбудить уголовное дело и приложит все усилия для привлечения их к ответственности. Официального заявления о подозреваемых ни от Скотленд-Ярда, ни от представителей британских властей нет, оно ожидается в ближайшие дни.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания и с признаками тяжелой интоксикации в городке Солсбери в начале марта. На сегодняшний день они уже выписаны из больницы, но не известно, где находятся.

Через некоторое время после выписки Юлия Скрипаль общалась с британскими журналистами. А ее отец после случившегося на публике не появляется. Как предполагалось сначала, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим ядом "Новичок", напоминает URA.RU.

Из-за происшествия отношения России и Великобритании резко обострились. Лондон обвинил в инциденте Москву, но так и не предоставил никаких доказательств. В России не раз говорили о том, что Британия раздувает провокацию в собственных интересах, власти Соединенного Королевства отказываются идти на контакт по этому делом и не пускают сотрудников нашего посольства к пострадавшим российским гражданам.

В результате скандала Британия и еще несколько стран выслали больше 100 российских дипломатов. Россия приняла ответные меры.