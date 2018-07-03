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Родственница Скрипалей пойдет в политику

Виктория Скрипаль. Кадр youtube.com
продолжениеХочу домой: Скрипаль мечтает вернуться в Россию
Племянница отравленного шпиона решила стать депутатом в своем городе

Отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля сделало популярной всю его семью. Эту неожиданную рекламу родственники экс-шпиона решили обратить в политический капитал: родная племянница Сергея, Виктория Скрипаль, собралась баллотироваться в Ярославскую областную думу.

Носительницу известной фамилии выдвинуло кандидатом региональное отделение партии "Справедливая Россия". Голосование на выборах в областной парламент состоится 9 сентября, так что у Скрипаль есть два месяца на то, чтобы завоевать симпатии избирателей.

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"Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу №10 на выборах в Ярославскую областную думу. Она патриот своей страны, и хочет помогать своему региону, в "Справедливой России" ее знают давно, она обращалась за помощью", – сообщил журналистам секретарь бюро совета регионального отделения партии Анатолий Каширин.

По словам секретаря, Скрипаль является "человеком с активной жизненной позицией", передает URA.RU. "Во время работы по выдвижению кандидатов мы предложили ей, и она с удовольствием согласилась", – добавил представитель "эсеров".

От самого новоиспеченного кандидата в депутаты комментариев пока не последовало. Какие законодательные инициативы она намерена предложить в случае прохождения в региональный парламент, также неизвестно.

Виктории Скрипаль 45 лет. Она проживает в Ярославле. В апреле этого года, примерно через месяц после инцидента в Солсбери, женщина заявила в телеэфире, что намерена отправиться в Великобританию и забрать из больницы свою двоюродную сестру Юлию (которая была отравлена вместе с отцом) и вернуться вместе с ней в Россию.

После отравления родственников Виктория Скрипаль связывалась с ними и пыталась получить британскую визу, но ей было дважды отказано. В первом случае британские власти посчитали ее безработной, а во втором – указали на недостаточный уровень зарплаты.

Родственница отравленных россиян также сообщала журналистам, что покушение на них было совершено через несколько дней после того, как Юлия Скрипаль получила доступу к тайному счету в банке, где лежали 150 тыс. фунтов стерлингов, вырученных от продажи британской недвижимости, принадлежавшей Сергею Скрипалю и его бывшей жене Наталье.

По словам Виктории Скрипаль, у Сергея и Юлии есть желание вернуться на родину. Если бы к отравлению близких была причастна Москва, такое намерение у них едва ли возникло бы, отметила женщина. По ее словам, Сергей Скрипаль уже не представляет ценности для силовых структур. "Он простой и тихий пенсионер, не имеет ценности и значения, не обладает никакой информацией. Давайте тогда травить всех пенсионеров ГРУ, которые сейчас пишут мемуары о своем прошлом, например", – предложила кандидат в депутаты.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. В Лондоне тогда объявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения. В настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль выписаны из больницы, но их лечение продолжается. Представителей российских властей к жертвам покушения не пускают.

Андрей ФИЛАТОВ
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