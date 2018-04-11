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Чудом восстановившаяся после отравления неизвестным веществом Юлия Скрипаль сделала свое первое официальное заявление. В нем она подчеркнула, что пока не собирается встречаться со своей сестрой Викторией. Кроме того, с российскими дипломатами видеться она тоже не намерена, намекнув, что жертвовать такой роскошью как комфорт и безопасность она не будет.
Интересно, что первое "публичное" заявление выздоровевшей распространила британская полиция. Сама женщина на публике так и не появилась.
"Я в безопасности и мне уже лучше, но я не готова дать интервью СМИ, как мне хотелось сделать это раньше. Подчеркну, что никто не может говорить за меня, кроме моего отца и нас самих. Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за ее беспокойство о нашем состоянии, но прошу прекратить попытки навестить нас или увидеть", – приводит ее слова Скотленд-Ярд.
В заключении Скрипаль еще раз отметила, что утверждения Виктории остаются только на ее совести и они с отцом этих выводов не поддерживают.
Сейчас дочь экс-полковника ГРУ, по данным британских СМИ скрывается на военной базе.
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