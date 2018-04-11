Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британия специально опозорилась в деле Скрипаля

Фото: GLOBAL LOOK press
Своим скандальным поведением Лондон преследовал сразу несколько целей

Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в тихом английском городе Солсбери рискует стать одной из самых позорных страниц в истории внешней и внутренней политики Великобритании. Однако конспирологи считают, что не стоит из-за этого списывать со счетов британских официальных лиц и обвинять их в полной профнепригодности.

Наоборот, уверены любители искать во всем скрытый смысл, Лондон специально довел ситуацию до невозможности сохранить собственную репутацию. По старой английской традиции у такого рискованного, но сулящего большие выгоды решения есть сразу несколько целей.

По теме

Стоит отметить, как умело британские политики воспользовались самим актом попадания в больницу перебежчика из ГРУ и его дочери. Во-первых, это послужило катализатором для мгновенного охлаждения международных отношений с Россией, причем не только самой Великобритании, но и почти всех стран Евросоюза.

Во-вторых, Лондон получил повод и моральное оправдание для, если говорить прямо, ограбления любого гражданина России, разместившего свои накопления в Туманном Альбионе. Всем ясно, что сильнее всего эта мера ударит по бежавшим миллионерам, осевшим на острове. Именно из их карманов британские политики планируют пополнить собственные бюджеты.

В-третьих, напряженная международная обстановка, которую Лондон создал сам, позволила под предлогом о необходимости единения европейских народов перед "общей угрозой" начать осторожный разговор о затягивании, а то и вовсе отмене процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Многие политологи отмечали, что при всей соблазнительности первых двух пунктов именно третий мог быть главной целью британских интриганов.

Итак, история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери уже сыграла свое. Европейские страны показали, что готовы следовать за Великобританией даже без каких-либо убедительных доказательств, российские миллионеры прощаются со своими деньгами в лондонских банках, а вопрос Brexit и вовсе, кажется, потерял свою актуальность.

Однако Лондон не только не пытается замять это дело или спустить его на тормозах. Наоборот, он нагнетает еще больше истерии. Попутно всплывает столько несостыковок и подозрительных подробностей, что серьезные вопросы начинают возникать в головах и на страницах даже самых верноподданнических изданий. Эксперты уверены: чем большее внимание к делу отравления Сергея Скрипаля будет уделять Великобритания, тем быстрее станет очевидна полная несостоятельность обвинений британских политиков.

Тут-то в дело и вступают конспирологи. Они уверяют, что именно этого и добивается Лондон. Не зря постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности международной организации дала понять, что считает Карла Маркса российским политиком.

Дискредитация правительства, дипломатии, правоохранительной и судебной системы – вот чего добиваются сами представители этих структур. Дела Скрипаля для этого будет мало, поэтому в ход пойдут и попытки нарушения международных норм в связи с ситуацией в Сирии, и другие международные провокации.

Для внутреннего потребления британская пресса может вспомнить многочисленные, но так удачно замятые скандалы. Например, страшный пожар в лондонской высотке Grenfell Tower, в котором погибли больше 70 человек. Простые жители города требовали отставки Терезы Мэй, однако никто так и не понес ответственности за произошедшее.

Еще один гвоздь в крышку гроба репутации британских политиков – старательно замалчиваемые скандалы с целыми бандами мигрантов, терроризирующими маленькие города и захватывающими детей в сексуальное рабство. Кстати, отравление Скрипаля помогло отвлечь внимание общественности от этой проблемы, однако теперь ее можно будет вспомнить в любой удобный для самого Лондона момент.

Остается вопрос, для чего же правительству и другим официальным лицам Великобритании нужно самим рыть себе могилу. Но и тут конспирологам есть что сказать. Они уверены, что все это нужно для того, чтобы на волне народного гнева и международного осуждения провести массовую реформу довольно архаичной системы правления в стране.

Последствия этого решения ограничены только фантазией тех, кто принимает в Великобритании решения. Мир с пониманием отнесется к разгону парламента и новому созыву на любых условиях, к массовым отставкам и другим жестким мерам.

Ну а самое главное, уверены искатели скрытых смыслов, это позволит Лондону выразить недоверие всем решениям, принятым им же самим в последнее время и отменить те из них, которые не соответствуют текущему моменту. В частности, британские политики могут легко отменить решение о выходе из состава Евросоюза.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Дмитрий ФИЛИН
новости партнеров
Загрузка...

Меркель грудью встала за украинский транзит

Госпожа немецкий канцлер пытается сохранить лицо и перед Россией, и перед Незалежной

Пенсионный возраст повысят для активных

Все делается ради благополучия граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей