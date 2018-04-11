Британия специально опозорилась в деле Скрипаля

Своим скандальным поведением Лондон преследовал сразу несколько целей

Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в тихом английском городе Солсбери рискует стать одной из самых позорных страниц в истории внешней и внутренней политики Великобритании. Однако конспирологи считают, что не стоит из-за этого списывать со счетов британских официальных лиц и обвинять их в полной профнепригодности.

Наоборот, уверены любители искать во всем скрытый смысл, Лондон специально довел ситуацию до невозможности сохранить собственную репутацию. По старой английской традиции у такого рискованного, но сулящего большие выгоды решения есть сразу несколько целей.

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Стоит отметить, как умело британские политики воспользовались самим актом попадания в больницу перебежчика из ГРУ и его дочери. Во-первых, это послужило катализатором для мгновенного охлаждения международных отношений с Россией, причем не только самой Великобритании, но и почти всех стран Евросоюза.

ну вот, то есть теперь, чтобы ввести санкции и выслать дипломатов - в отношении нас можно просто разыграть спектакль уровня бангладеша. обидно, эх pic.twitter.com/kw8QsV2aEO — _ (@sobaka__) 10 апреля 2018 г.

Во-вторых, Лондон получил повод и моральное оправдание для, если говорить прямо, ограбления любого гражданина России, разместившего свои накопления в Туманном Альбионе. Всем ясно, что сильнее всего эта мера ударит по бежавшим миллионерам, осевшим на острове. Именно из их карманов британские политики планируют пополнить собственные бюджеты.

В-третьих, напряженная международная обстановка, которую Лондон создал сам, позволила под предлогом о необходимости единения европейских народов перед "общей угрозой" начать осторожный разговор о затягивании, а то и вовсе отмене процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Многие политологи отмечали, что при всей соблазнительности первых двух пунктов именно третий мог быть главной целью британских интриганов.

Скрипаль пожертвовал здоровьем, чтобы Британия на Брекзит забила, получается? Офицер! — Alexey Moroz (@medvozaec) 18 марта 2018 г.

Итак, история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери уже сыграла свое. Европейские страны показали, что готовы следовать за Великобританией даже без каких-либо убедительных доказательств, российские миллионеры прощаются со своими деньгами в лондонских банках, а вопрос Brexit и вовсе, кажется, потерял свою актуальность.

Однако Лондон не только не пытается замять это дело или спустить его на тормозах. Наоборот, он нагнетает еще больше истерии. Попутно всплывает столько несостыковок и подозрительных подробностей, что серьезные вопросы начинают возникать в головах и на страницах даже самых верноподданнических изданий. Эксперты уверены: чем большее внимание к делу отравления Сергея Скрипаля будет уделять Великобритания, тем быстрее станет очевидна полная несостоятельность обвинений британских политиков.

Тут-то в дело и вступают конспирологи. Они уверяют, что именно этого и добивается Лондон. Не зря постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс на заседании Совета безопасности международной организации дала понять, что считает Карла Маркса российским политиком.

Дискредитация правительства, дипломатии, правоохранительной и судебной системы – вот чего добиваются сами представители этих структур. Дела Скрипаля для этого будет мало, поэтому в ход пойдут и попытки нарушения международных норм в связи с ситуацией в Сирии, и другие международные провокации.

Для внутреннего потребления британская пресса может вспомнить многочисленные, но так удачно замятые скандалы. Например, страшный пожар в лондонской высотке Grenfell Tower, в котором погибли больше 70 человек. Простые жители города требовали отставки Терезы Мэй, однако никто так и не понес ответственности за произошедшее.

Еще один гвоздь в крышку гроба репутации британских политиков – старательно замалчиваемые скандалы с целыми бандами мигрантов, терроризирующими маленькие города и захватывающими детей в сексуальное рабство. Кстати, отравление Скрипаля помогло отвлечь внимание общественности от этой проблемы, однако теперь ее можно будет вспомнить в любой удобный для самого Лондона момент.

Политкорректность, доведенная до идиотизма. Ротерем, Ньюкасл, Ньюэм, Рочдейл, а теперь и Телфорд. Похоже, это уже системная проблемаhttps://t.co/px9f02pRIW — Олег Кудрін (@KudrinOleg) 18 марта 2018 г.

Остается вопрос, для чего же правительству и другим официальным лицам Великобритании нужно самим рыть себе могилу. Но и тут конспирологам есть что сказать. Они уверены, что все это нужно для того, чтобы на волне народного гнева и международного осуждения провести массовую реформу довольно архаичной системы правления в стране.

Последствия этого решения ограничены только фантазией тех, кто принимает в Великобритании решения. Мир с пониманием отнесется к разгону парламента и новому созыву на любых условиях, к массовым отставкам и другим жестким мерам.

Ну а самое главное, уверены искатели скрытых смыслов, это позволит Лондону выразить недоверие всем решениям, принятым им же самим в последнее время и отменить те из них, которые не соответствуют текущему моменту. В частности, британские политики могут легко отменить решение о выходе из состава Евросоюза.