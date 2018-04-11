Героиня самого громкого скандала этого года таинственно исчезла

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория считает, что на видео, где дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля покидает больницу в Солсбери, присутствует совсем другой человек.

"Это не она. Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа", – заявила РБК Виктория Скрипаль.

По словам Виктории, в аэропорту 3 марта ее двоюродная сестра была одета в темно-синюю куртку с мехом, джинсы и сапоги до колен. "Но, естественно, переодеть ее могли", – признала она.

Племянница Скрипаля рассказала агентству, что ей отказали в выдаче британской визы и не дали никакой информации о состоянии здоровья и о том, где находится Юлия.

Видео, на котором Юлия Скрипаль выходит из больницы, появилось в британском таблоиде The Sun 10 апреля. Скрипаль пришла в себя после отравления в конце марта, ее отец – 6 апреля. Sky News сообщает, что Юлия Скрипаль из больницы была перевезена в безопасное место.

Так называемое дело Скрипалей началось 4 марта в английском городе Солсбери: бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным ядом. Лондон объявил, что за инцидент ответственна Россия. Москва категорически отрицает свою причастность к случившемуся. Происшествие вызвало масштабный международный скандал – более 20 стран выслали свыше 100 российских дипломатов.