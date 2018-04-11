Журналиста из России остановила табличка на двери палаты отравленного экс-полковника ГРУ

Пронырливые телевизионщики пробрались в больницу, где лечится отравленный Сергей Скрипаль. Однако вход в палату притормозила надпись на английском, которую корреспондент РЕН ТВ Виталий Ханин перевел как "Не входить, держитесь подальше".

"Судя по всему, именно за этой дверью и находится Сергей Скрипаль. Это отделение микробиологии. Дверь надежно закрыта: здесь табличка "Не входить, держитесь подальше", – похвастался знанием иностранного языка репортер. Об этом сообщает The Mirror.

После этого Ханин деловито подчеркнул, что таким образом персонал больницы предостерегает визитеров пациента: мол, этот способ защиты от опасного яда – единственный в своем роде.

Однако проникнуть к полковнику и взять у него интервью корреспонденту помешала вовсе не излишняя предосторожность медиков, а его собственный неважный английский. На самом деле надпись на табличке гласила: "Danger, slippery floor surface", по-русски говоря, "Осторожно, скользкий пол".

Между тем автора эксклюзивного материала также поразило, что вход в лечебное учреждение свободный, никем не охраняется. Но потом ему пришлось забрать свои слова обратно. Съемочную группу заметили охранники и попросили покинуть помещение, а встретившие у выхода стражи правопорядка вежливо попросили избавиться от отснятого эксклюзива. Но хитрые телевизионщики восстановили техническую копию видео.

Инцидент в Солсбери, или "дело Скрипаля", произошел 4 марта. Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стал причиной крупного международного скандала, который уже больше месяца не сходит с уст. По версии Великобритании, покушение на Скрипаля веществом А-234 – дело российских рук. Москва не согласна с обвинениями.