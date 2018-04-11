Юлия Скрипаль в последний раз вышла на улицу

Дочь экс-полковника ГРУ упрятали на военную базу, но перед этим дали погулять по городу

На камеры видеонаблюдения в Солсбери попала выздоровевшая Юлия Скрипаль.

Дочь экс-полковника ГРУ прошла ночью по улице города. Ее сопровождали двое охранников. При этом у одного из них была сумка Юлии, скорее всего, с ее вещами. Кроме того, на поводке он держал собаку. Напомним, Лондон утверждал, что все домашние животные умерли и их кремировали. Юлия, однако, не горюет по ним и обзавелась новым питомцем. Стоит отметить, что дочь экс-полковника сильно поправилась.

Скрипаль идет по улице очень легко и раскованно, хотя при отравлении ядом она не смогла бы так вальяжно ходить. Все это указывает на то, что "Новичка" в этом деле не было, так как от него человек умирает.

Лондону не выгодно, чтобы жертвы яда заговорили, так как они могут выдать многие секреты и раскрыть истинные причины отравления, из-за которого политическая обстановка в мире накалилась до предела. По этой причине, возможно, Скрипали больше никогда не появятся на улице.

Ранее сообщалось, что ее доставили на одну из военных баз. При этом о состоянии ее здоровья ничего не известно.

Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов, в частности, американцы выгнали 60 наших послов.

Россия предприняла ответные меры. Из страны выслали 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге.