Живая дочь российского экс-шпиона может стать опасной для британских спецслужб

Максим Литвиненко, брат бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне полонием, заявил, что у Юлии Скрипаль могут появиться новые проблемы. Ранее СМИ сообщили, что она пришла в себя, и ее состояние улучшилось.

"Если она будет пытаться уехать в Россию и осознает, что на самом деле произошло, то, скорее всего, ее улучшение будет временным", – подчеркнул Литвиненко в интервью РЕН ТВ. Он считает, что Великобритании Юлия будет нужна только в том случае, если ее смогут убедить, что Сергея Скрипаля убили спецслужбы России, ведь тогда дочь экс-полковника ГРУ "можно будет показывать по телевизору в Лондоне".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Официальный Лондон возложил вину за несчастный случай на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. Британские следователи выдвинули массу версий того, как могло произойти отравление Скрипалей, заявляя что ядовитое вещество могло быть подсыпано в автомобильную вентиляцию, нанесено на букет, который Скрипаль принес на могилу матери или на ручку двери, ведущей в его квартиру. По последней версии, Скрипали отравились гречкой,которую им привезла подруга Юлии.

Дело Скрипалей послужило поводом для масштабного международного скандала: более 20 стран выслали почти 150 российских дипломатов.