Москва примет отчет химиков по Скрипалю при одном условии
Россия не согласится с результатами установки состава химвещества, которым возможно отравили в Солсбери 4 марта экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, если в исследовании не примут участие эксперты из РФ. Об этом заявил постпред ООН при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Никакие результаты этого расследования мы не примем, если в нем не будут участвовать российские эксперты", - сказал он.
Шульгин отметил, что мандат экспертов ОЗХО "состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери".
"Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат", – подчеркнул постпред РФ.
Он считает, что ситуация вокруг этого дела только обостряется.
"С тех пор как британцы голословно обвинили Россию в использовании химического оружия на их территории, а также в нарушении химической конвенции, ситуация лишь накаляется. Многие и в ОЗХО, и на Западе понимают опасность сложившегося положения", – сообщил Шульгин.
По его словам, Москва направила ноту в ОЗХО, чтобы получить доступ к результатам расследования инцидента в Солсбери.
С утра понедельника все СМИ дружно обсуждают очередную фантастическую версию британцев, как все-таки могли отравить двух россиян – теперь под подозрением очутилась... гречка. Эту пургу вывалил английский таблоид The Sun.
По сведениям издания, якобы Скрипаль попросил дочь привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако женщина забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом.
С учетом того, что статья появилась 1 апреля, можно предположить, что англичане решили таким образом отметить День дурака. Но кто ж теперь перестанет верить даже в такую версию, когда на кону фальсификация истории про проклятую руку Кремля.
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