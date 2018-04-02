Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Швейцарский депутат выступила против антироссийских санкций

продолжениеРоссийские дипломаты покинули ФРГ
В Берне отстранились от дипломатической войны

Элизабет Шнайдер-Шнайтер, глава комитета по международным делам Национального совета Швейцарии призвала к отказу от санкций против РФ.

"Лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам", – цитирует парламентария газета Blick.

По теме

Шнайдер-Штайнер также выступила за предоставление России права голоса в Совете Европы. Если Москва покинет Страсбург, "мы окажем медвежью услугу российскому народу", – подчеркнула депутат.

Швейцария заняла сдержанную позицию в вопросе обвинения России в связи с так называемым делом Скрипаля. Власти страны заявили, что не станут вводить ограничительные меры против РФ до окончания расследования.

Более 20 стран на прошлой неделе приняли решение о высылке свыше 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, не предоставив при этом никаких доказательств.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Моряков "Норда" перековывают в украинцев

Российским рыбакам в Незалежной пытаются навязать паспорта с трезубцем

Собчак проиграла обматерившему ее обидчику

Следователи посчитали грубые слова о журналистке приличными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей