Швейцарский депутат выступила против антироссийских санкций

В Берне отстранились от дипломатической войны

Элизабет Шнайдер-Шнайтер, глава комитета по международным делам Национального совета Швейцарии призвала к отказу от санкций против РФ.

"Лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам", – цитирует парламентария газета Blick.

Шнайдер-Штайнер также выступила за предоставление России права голоса в Совете Европы. Если Москва покинет Страсбург, "мы окажем медвежью услугу российскому народу", – подчеркнула депутат.

Швейцария заняла сдержанную позицию в вопросе обвинения России в связи с так называемым делом Скрипаля. Власти страны заявили, что не станут вводить ограничительные меры против РФ до окончания расследования.

Более 20 стран на прошлой неделе приняли решение о высылке свыше 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, не предоставив при этом никаких доказательств.



