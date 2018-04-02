Российские дипломаты покинули ФРГ

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Четыре дипломата РФ покинули страну в воскресенье, 1 апреля. Об этом сегодня сообщили представители российского посольства в Германии, передает РИА ФАН.
Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов.
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