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Российские дипломаты покинули ФРГ

Сотрудники нашей дипмиссии объявлены персонами нон грата

Четыре дипломата РФ покинули страну в воскресенье, 1 апреля. Об этом сегодня сообщили представители российского посольства в Германии, передает РИА ФАН.

Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов.

Виктория БАЛАЯН
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