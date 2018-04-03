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Лондон увидел предпосылки к мировой войне с РФ

Фото: flickr.com/7th Army Training
продолжениеСкрипаль сказочно разбогатела накануне отравления
Британцы пугают себя страшилками об опасной России

Великобритания продолжает готовиться к вероятной войне с Россией, однако на этот раз Лондон предостерег и остальной мир о возможном начале новой мировой. При этом зачинщиком столкновений станет Москва.

Англичане испугались анонсирования новой авиабомбы "Дрель", которая якобы доказывает агрессивный настрой Кремля. При этом, чтобы теория о вездесущей России не рушилась, журналисты связали появление этого оружия с отравлением Скрипаля. Они утверждают, что демонстрация бомбы не случайна. Москва выждала момент наибольшего напряжения в мире и продемонстрировала "Дрель", предостерегая других от нападок и в то же время готовясь нанести удар по своим врагам, пишет издание Daily Express.

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Авторы статьи уверены, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 г., а также развязала войну в Сирии и устраивала кибератаки на неугодные страны. Однако издание отмечает, что президент США пригласил Владимира Путина посетить Белый дом, что может послужить началом мира и снижения напряженности между странами.

Авиабомбой "Дрель" оснастят истребители пятого поколения Су-57. Оружие позволяет нанести удары по объектам, находящимся под прикрытием ПВО. Испытания завершатся в 2018 году.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери 4 марта. Британская сторона заявила, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отвергает обвинение.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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