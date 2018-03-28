Британцы боятся атаки России
В Великобритании боятся российских атак из космоса, поэтому власти готовятся к такому развитию событий. Об этом сообщил начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер.
По его словам, если Москва смогла совершить "химическую атаку" в Солсбери, то напасть на страну с неба ей не составит труда. Хиллиер отметил, что большая угроза грозит спутникам каналов связи, уничтожение которых приведет к распаду промышленности и отсутствии скоординированности действий властей в случае нападении российских войск.
"Я не предрекаю, если так можно выразиться, войну в космосе. Но я вижу, что наше пользование космосом оспаривается, и нас пытаются лишить определённых возможностей", – цитирует его The Times.
По мнению Хиллиера, Россия обрушит на Великобританию серию кибератак, направленных на военные сервера и одновременно с этим с помощью лазерных лучей раскрошит ценные для Лондона аппараты. Из-за этого штурма военные не смогут управлять самолетами, кораблями и субмаринами, что подставит под угрозу национальную безопасность.
Начальник штаба Королевских ВВС потребовал увеличить финансирование национальной обороны, а также уделить особое внимание на центр космических операций. Кроме того, Лондон планирует усилить борьбу с Москвой, используя соцсети и другие каналы коммуникации, чтобы развеять сомнения о якобы причастности Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее о своих планах создания космических войск для противостояния с Россией заявили в США.
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