Россия развернет космическую войну против США

Москва даст жесткий ответ на любые провокации Вашингтона

США объявили о намерении создать космические войска, однако этим планам помешает Россия.

Военный обозреватель Виктор Баранец утверждает, что Москва призывала Вашингтон не превращать Вселенную в поле боя и не обострять ситуацию. Американцы намеренно игнорируют это. При этом Россия готова к такому развитию событий.

"Приходится констатировать, что к этому "космическому" вызову Трампа мы готовы. И надо впервые прямо сказать, что Россия готова к тому, чтобы создать боевой космос", – цитирует его телеканал "Звезда".

Эксперт считает, что президент Владимир Путин скоро раскроет секрет создания боевых систем, которые предназначены для работы в космосе. Баранец подчеркнул, что Соединенные Штаты сами провоцируют не только Россию, но и другие страны на создание специальных сил, что увеличит напряженность в мире.

"Мы хотим, чтобы летали наши, американские космонавты. Мы не хотим, чтобы там разродились космические войны", – добавил военный обозреватель.

Дональд Трамп во время выступления перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе "Мирамар" в штате Калифорния заявил, что у страны должны появиться космические силы в ближайшем будущем.