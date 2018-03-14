Вашингтон намерен обезопасить страну со всех сторон

Америка готова создать космические силы в будущем, чтобы обеспечить себе полное превосходство над другими армиями. Об этом рассказал президент Дональд Трамп во время выступления перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе "Мирамар" в штате Калифорния.

Трамп подчеркнул, что космос также считается зоной военных действий, поэтому для безопасности государства могут появиться и военные, специализирующиеся в этой сфере. "У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы. У нас есть сухопутные войска, есть флот", – цитирует его ТАСС.

Политик признался, что раньше относился к этой идее несерьезно, но сейчас считает, что пришло время для создания таких войск.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уверен, что, выступая с такой инициативой, Вашингтон создает угрозу для стабильности мира. "Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", – написал он в Twitter.

При этом в Конгрессе при рассмотрении бюджета Пентагона обсуждался вопрос о специальных силах для космоса, однако такое предложение было отклонено. Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против этого.

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин продемонстрировал достижения нашей страны в области инновационных стратегических вооружений.

Создание космических войск может стать политическим ответом, призванным доказать, что и Америка не лыком шита, сказал "Свободной прессе" эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. Тем самым Дональд Трамп показывает, "что США по-прежнему сильны, настроены решительно, и обладают значительным военным потенциалом во всех сферах".