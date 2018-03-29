Британцев напугало ядерное оружие России
В Великобритании продолжают готовиться к нападению России на страну. Власти выделили дополнительные £800 млн на поддержку и развитие системы ядерного сдерживания. Об этом рассказал канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд.
По его словам, бюджет обороны Англии самый большой в Европе, поэтому страна обязана развивать военную промышленность и обеспечить безопасность своих границ от угроз со стороны "враждебных" государств.
Хаммонд подчеркнул, что дополнительные деньги позволят улучшить систему ядерного сдерживая, которую в дальнейшем полностью обеспечат новые подлодки "Дрэдноут", передает сайт правительства Великобритании.
Министр обороны Гэвин Уильямсон считает увеличение бюджета хорошим стимулом для развития вооруженных сил.
"Я запустил модернизационную программу обороны, чтобы убедиться, что у нас есть возможности, необходимые для того, чтобы Британия была в безопасности во все более опасном мире", – добавил он.
Ранее начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер потребовал увеличить финансирование национальной обороны, а также уделить особое внимание центру космических операций для борьбы с Россией.
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