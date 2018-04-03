Скрипаль сказочно разбогатела накануне отравления

У россиянки обнаружился секретный счет с шестизначной суммой

Отравленная в Великобритании гражданка РФ Юлия Скрипаль за несколько дней до происшествия получила доступ к банковскому счету на крупную сумму. Такие сведения раздобыл британский таблоид Daily Mirror.



По сведениям газеты, Скрипаль получила возможность распоряжаться секретным счетом, на котором в тот момент находилось £150 тысяч. Эти деньги были получены после продажи дома в Соединенном Королевстве.

Указанный дом наполовину принадлежал брату Юлии Александру. Он скончался в прошлом году во время поездки в Санкт-Петербург "при неизвестных обстоятельствах". Второй половиной владела бывшая жена Александра Наталья. Она продала недвижимость и передала половину средств ­экс-супругу.

"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру. Сейчас они (деньги) в российском банке", – сообщила журналистам двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория.

В настоящий момент состояние россиянки заметно улучшилось. Некоторое время назад она пришла в сознание и сейчас способна разговаривать, самостоятельно пить и есть. Британская полиция тщательно скрывает Юлию Скрипаль в больнице от журналистов и российских дипломатов. Врачи говорят, что она хорошо отреагировала на лечение. Но еще в течение некоторого времени ей необходимо находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.

Максим Литвиненко, брат экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне полонием в 2006 г., ранее предупредил россиянку, что британцы могут расправиться с ней. По его мнению, в живом виде Скрипали спутывают все планы Лондона.

"Если она будет пытаться уехать в Россию и осознает, что на самом деле произошло, то, скорее всего, ее улучшение будет временным", – отметил Литвиненко в телеинтервью. Британским спецслужбам Юлия будет нужна, только если они смогут убедить ее в том, что ее отца отравили российские агенты. Тогда дочь экс-полковника ГРУ "можно будет показывать по телевизору в Лондоне".

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания с признаками отравления на улице британского города Солсбери 4 марта. Их доставили в больницу в состоянии комы. Спустя некоторое время женщина пошла на поправку, состояние ее отца продолжает оставаться критическим, но стабильным.

Британские власти объявили о том, что Скрипалей отравили российские спецслужбы при помощи советского нервно-паралитического вещества "Новичок". В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Великобританию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. Россия заявила о своей непричастности к инциденту и пообещала ответить на высылку дипломатов зеркальными мерами.