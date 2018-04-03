Скрипаль сказочно разбогатела накануне отравления
Отравленная в Великобритании гражданка РФ Юлия Скрипаль за несколько дней до происшествия получила доступ к банковскому счету на крупную сумму. Такие сведения раздобыл британский таблоид Daily Mirror.
По сведениям газеты, Скрипаль получила возможность распоряжаться секретным счетом, на котором в тот момент находилось £150 тысяч. Эти деньги были получены после продажи дома в Соединенном Королевстве.
Указанный дом наполовину принадлежал брату Юлии Александру. Он скончался в прошлом году во время поездки в Санкт-Петербург "при неизвестных обстоятельствах". Второй половиной владела бывшая жена Александра Наталья. Она продала недвижимость и передала половину средств экс-супругу.
"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру. Сейчас они (деньги) в российском банке", – сообщила журналистам двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория.
В настоящий момент состояние россиянки заметно улучшилось. Некоторое время назад она пришла в сознание и сейчас способна разговаривать, самостоятельно пить и есть. Британская полиция тщательно скрывает Юлию Скрипаль в больнице от журналистов и российских дипломатов. Врачи говорят, что она хорошо отреагировала на лечение. Но еще в течение некоторого времени ей необходимо находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.
Максим Литвиненко, брат экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне полонием в 2006 г., ранее предупредил россиянку, что британцы могут расправиться с ней. По его мнению, в живом виде Скрипали спутывают все планы Лондона.
"Если она будет пытаться уехать в Россию и осознает, что на самом деле произошло, то, скорее всего, ее улучшение будет временным", – отметил Литвиненко в телеинтервью. Британским спецслужбам Юлия будет нужна, только если они смогут убедить ее в том, что ее отца отравили российские агенты. Тогда дочь экс-полковника ГРУ "можно будет показывать по телевизору в Лондоне".
Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания с признаками отравления на улице британского города Солсбери 4 марта. Их доставили в больницу в состоянии комы. Спустя некоторое время женщина пошла на поправку, состояние ее отца продолжает оставаться критическим, но стабильным.
Британские власти объявили о том, что Скрипалей отравили российские спецслужбы при помощи советского нервно-паралитического вещества "Новичок". В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Великобританию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. Россия заявила о своей непричастности к инциденту и пообещала ответить на высылку дипломатов зеркальными мерами.
Крым оградили от вражеских налетов
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина