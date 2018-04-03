НАТО устроила России новую диверсию
В НАТО создали серьезные препятствия России. В организации заявили, что они не будут выдавать визы российским дипломатам, которые должны были приехать в постпредство в Брюсселе для работы.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил эту информацию.
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"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", – цитирует его РИА "Новости".
По его словам, действия альянса противоречат заявлениям генсека и других представителей о том, что НАТО хочет наладить отношения с Москвой.
"Это театр абсурда", – добавил Грушко.
Дипломатический конфликт начался с подачи Соединенного Королевства, которое, обвиняя Москву в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, выслало из Лондона 23 посла. Столько же британских служащих покинули Россию.
Далее о своем намерении избавиться от представителей российской дипмиссии заявили США, Канада, ряд европейских государств, среди которых Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания.
В общей сложности в Россию вернутся более 100 послов.
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