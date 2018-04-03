Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО устроила России новую диверсию

Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Альянс отказался выдавать визы представителям Москвы и объявил их "нежеланными персонами"

В НАТО создали серьезные препятствия России. В организации заявили, что они не будут выдавать визы российским дипломатам, которые должны были приехать в постпредство в Брюсселе для работы.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил эту информацию.

По теме

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", – цитирует его РИА "Новости".

По его словам, действия альянса противоречат заявлениям генсека и других представителей о том, что НАТО хочет наладить отношения с Москвой.

"Это театр абсурда", – добавил Грушко.

Дипломатический конфликт начался с подачи Соединенного Королевства, которое, обвиняя Москву в покушении на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, выслало из Лондона 23 посла. Столько же британских служащих покинули Россию.

Далее о своем намерении избавиться от представителей российской дипмиссии заявили США, Канада, ряд европейских государств, среди которых Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания.

В общей сложности в Россию вернутся более 100 послов.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей