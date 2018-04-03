Европейским натовцам нужно громкое прикрытие своих запредельных оборонных трат

Властям западных стран выгодна история с отравлением в Солсбери экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, таким образом они создают из России образ "большого врага" для оправдания перед общественностью расходов на оборону. Об этом во вторник, 3 апреля, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Я думаю, все это было задумано, потому что в ближайшее время общественному мнению придется обосновывать, куда идут деньги. Потому что речь идет о колоссальных тратах", – цитирует RT дипломата.

Замминистра отметил, что сумма военных бюджетов стран Европы, входящих в НАТО, около $270 млрд, а если они выйдут "на 2%, это составит почти 400 млрд". По его словам, это в 10 раз больше военного бюджета России.

"Каждый самолет F-35, который пытаются навязать США европейцам, стоит больше $100 млн. Эти траты невозможно провести, как в бухгалтерском журнале. Это будет предметом острых общественных дискуссий. И для того, чтобы их реализовать, нужен большой враг. Поэтому совершенно очевидно, что большая провокация, которая была устроена британской стороной, преследует именно эту цель", – считает Грушко.

По его мнению, британский инцидент нужен Западу для продолжения русофобской истерики.

"Цель – подбросить дополнительный горючий материал в кампанию русофобии, которая, мы видим, в последнее время пошла на убыль. Потому что люди просто устали от этого потока, который выливается на нашу страну", – резюмировал российский дипломат.

Ранее во вторник стало известно, что после завтрашнего – 4 апреля – специального заседания исполнительного совета ОЗХО, посвященного в том числе обсуждению отравления двух россиян в Великобритании, планируется по его итогам принять отчетный документ, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе организации. Само совещание назначено на 10 часов утра. При этом в ОЗХО предупредили, что все заседания исполнительного совета являются внутренними, закрытыми для СМИ.

Кроме того, в организации обещали, что к вечеру сегодняшнего дня Москва получит ответы на ранее заданные вопросы по делу Скрипаля.

Летом 2017 г. выяснилось, что оборонный бюджет НАТО достигнет $945 млрд, американский взнос в альянс составит более $683 миллиардов.