Запад вынуждают верить честному слову английских рыцарей плаща и кинжала

Британские спецслужбы передали ЦРУ улики, свидетельствующие о причастности Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В свою очередь, американское разведывательное агентство надавило на Белый дом, что вылилось в высылку из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле. При этом, как пишет "Свободная пресса", британцы не предоставляют информации в пользу "кремлевской версии" ни Москве, ни западным союзникам, объясняя это многолетней политикой МИ-6.

Британская разведка не раскрывает свои источники, она дает гарантии высокопоставленным предателям, работающим в пользу Соединенного Королевства. Это фундаментальный принцип работы одной из самых жестоких и влиятельных спецслужб мира.

Таким образом, если МИ-6 не предоставляет мировому сообществу доказательств в пользу "руки Кремля", которая дотянулась до шпиона Скрипаля, это происходит потому, что британская разведка не желает ставить под удар своего кремлевского агента или группу агентов, внедренную в непосредственное окружение президента Владимира Путина, отмечает издание.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Официальный Лондон объявил, что к инциденту причастна Россия, не предоставив при этом никаких доказательств. Дело Скрипаля стало поводом для масштабного международного скандала: более 20 стран выслали около 150 российских дипломатов.