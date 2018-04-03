МИ-6 отказывается открывать свои источники
Британские спецслужбы передали ЦРУ улики, свидетельствующие о причастности Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
В свою очередь, американское разведывательное агентство надавило на Белый дом, что вылилось в высылку из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле. При этом, как пишет "Свободная пресса", британцы не предоставляют информации в пользу "кремлевской версии" ни Москве, ни западным союзникам, объясняя это многолетней политикой МИ-6.
Британская разведка не раскрывает свои источники, она дает гарантии высокопоставленным предателям, работающим в пользу Соединенного Королевства. Это фундаментальный принцип работы одной из самых жестоких и влиятельных спецслужб мира.
Таким образом, если МИ-6 не предоставляет мировому сообществу доказательств в пользу "руки Кремля", которая дотянулась до шпиона Скрипаля, это происходит потому, что британская разведка не желает ставить под удар своего кремлевского агента или группу агентов, внедренную в непосредственное окружение президента Владимира Путина, отмечает издание.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Официальный Лондон объявил, что к инциденту причастна Россия, не предоставив при этом никаких доказательств. Дело Скрипаля стало поводом для масштабного международного скандала: более 20 стран выслали около 150 российских дипломатов.
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