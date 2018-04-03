Британия не смогла доказать вину России в отравлении Скрипаля
Химики сообщили об отсутствии доказательств того, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом российского происхождения.
"Мы не смогли доказать, что Скрипали были отравлены веществом из России", – говорится в заявлении главы британской исследовательской лаборатории Гэри Эйткенхеда. Об этом он заявил в эфире SkyNews.
Примечательно, что специалистам так и не удалось понять, откуда именно яд попал на территорию Соединенного Королевства. По словам руководителя лаборатории, в задачи экспертов это не входило.
"Мы смогли идентифицировать яд как "Новичок", как нервно-паралитическое вещество военного назначения. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников пришло к своему заключению", – добавил Эйткенхед.
Состояние Сергея Скрипаля, по последним данным, по-прежнему критическое, но стабильное. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии. Его дочь Юлия – в стабильном состоянии. Ранее стало известно, что она пришла в себя, начала говорить и принимать пищу.
Четвертого марта Скрипаля с дочерью нашли в центре Солсбери – оба были без сознания. Власти Великобритании без лишних раздумий обвинили в случившемся Россию. Якобы в качестве отравляющего вещества использовано химоружие, разработанное в рамках советской программы "Новичок". Голословные заявления Лондона спровоцировали международный скандал. Между тем Москва неоднократно заявляла о непричастности к отравлению в Солсбери.
Стоит отметить, что составляющие вещества, которым предположительно отравили шпиона и его дочь, можно приобрести без особых проблем. А потому синтез такого яда в любой точке мира не составит труда для химика. Об этом заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко.
"Синтез "Новичка" не составляет проблем. Все исходные компоненты коммерчески доступны, а из этих соединений по не очень сложным процедурам, которыми владеют все химики – синтетики органических соединений, можно эти вещества синтезировать. Правда, это не сделать где-то на кухне, поскольку речь идёт о высокотоксичных веществах, так что лаборатория должна быть достаточно хорошо оборудована", – сообщил он в интервью RT.
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