Москва ждет извинений от Лондона
Заключение о причастности России в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было сделано на основании сведений о том, что Москва якобы считает бывших сотрудников разведслужб потенциальными мишенями и разрабатывает способы использования отравляющих веществ для убийств.
Об этом говорится в имеющемся в распоряжении РИА "Новости" заявлении МИД Великобритании.
При этом 3 апреля глава секретной лаборатории Министерства обороны Британии заявил Sky News, что эксперты не смогли доказать, что вещество, которым отравили Скрипалей, имеет российское происхождение.
Комментируя эту новость на пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президент Владимир Путин сказал: "Вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания...Завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом...Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло. Мы заинтересованы в полноценном расследовании, хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию, поскольку речь идет о гражданах Российской Федерации".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, и премьер-министр Тереза Мэй должны извиниться перед Россией.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон немедленно заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, не предоставив никаких доказательств этого. Дело Скрипалей стало поводом для грандиозного международного скандала: более 20 стран выслали свыше 100 российских дипломатов.
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