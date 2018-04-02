Трамп назначил встречу Путину
Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину двустороннюю встречу на своей территории. Во время телефонного разговора, который состоялся еще до обмена дипломатами, 20 марта, глава американского государства приглашал своего коллегу в Белый дом.
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", – передает слова помощника президента Юрия Ушакова "РИА Новости".
Он подчеркнул, что, согласно прежним договоренностям, речь о визите не касалась первого полугодия. Впрочем, в последнее время ложку дегтя в российско-американские отношения добавил Лондон с обвинениями по "делу Скрипаля" в адрес Москвы.
Соединенные Штаты встали на сторону Великобритании и решили выслать 60 российских дипломатов. Наша страна ответила взаимностью.
"После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях – высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", – отметил помощник Путина, добавив, что после 20 марта вопрос о переговорах между лидерами России и США больше не поднимался.
К слову, они встречались дважды. Впервые полноценные переговоры состоялись в прошлом июле во время саммита G20 в Гамбурге. Тогда Путин с Трампом обсудили конфликт в Сирии и украинский кризис, затронули проблемы двусторонних отношений.
Второй раз лидеры двух держав беседовали в ноябре на саммите АТЭС в Дананге, одобрив совместное заявление по Сирии.
Больше Путин и Трамп лично не встречались, несколько раз вели телефонные переговоры.
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