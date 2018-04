В посольстве России в Великобритании очень рады известию о том, что 33-летняя Юлия Скрипаль полностью поправилась и больше не нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако дипломатам хотелось бы услышать это от самой пострадавшей россиянки.

"Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Тем не менее нам нужно срочное подтверждение того, что все, что с ней происходит, делается по ее доброй воле", – говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Twitter.

We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will.