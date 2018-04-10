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Дипломаты поздравили Скрипаль с выздоровлением

Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
Однако саму Юлию еще никто не видел

В посольстве России в Великобритании очень рады известию о том, что 33-летняя Юлия Скрипаль полностью поправилась и больше не нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако дипломатам хотелось бы услышать это от самой пострадавшей россиянки.

"Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Тем не менее нам нужно срочное подтверждение того, что все, что с ней происходит, делается по ее доброй воле", – говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Twitter.

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Ранее врач больницы в Солсбери рассказала, что с Юлией Скрипаль уже все хорошо – женщина выписана, а ее отец Сергей восстанавливается хуже, но тоже сможет покинуть лечебное заведение.

При этом, где сейчас находится Юлия, неизвестно. Скотланд-Ярд отказался даже сообщить, остается ли безопасность россиянки в зоне их ответственности. "Мы не будем комментировать вопрос о мерах по обеспечению безопасности в интересах личной безопасности", – ответил РИА "Новости" представитель Столичной полиции Лондона.

Ранее британские СМИ распространили информацию, что россиянку доставили из больницы в "безопасное место".

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вера СВЕТЛОВА
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