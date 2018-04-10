Однако саму Юлию еще никто не видел

В посольстве России в Великобритании очень рады известию о том, что 33-летняя Юлия Скрипаль полностью поправилась и больше не нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако дипломатам хотелось бы услышать это от самой пострадавшей россиянки.

"Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Тем не менее нам нужно срочное подтверждение того, что все, что с ней происходит, делается по ее доброй воле", – говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Twitter.

We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will. — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 10 апреля 2018 г.

Ранее врач больницы в Солсбери рассказала, что с Юлией Скрипаль уже все хорошо – женщина выписана, а ее отец Сергей восстанавливается хуже, но тоже сможет покинуть лечебное заведение.

При этом, где сейчас находится Юлия, неизвестно. Скотланд-Ярд отказался даже сообщить, остается ли безопасность россиянки в зоне их ответственности. "Мы не будем комментировать вопрос о мерах по обеспечению безопасности в интересах личной безопасности", – ответил РИА "Новости" представитель Столичной полиции Лондона.

Ранее британские СМИ распространили информацию, что россиянку доставили из больницы в "безопасное место".