Дипломаты поздравили Скрипаль с выздоровлением
В посольстве России в Великобритании очень рады известию о том, что 33-летняя Юлия Скрипаль полностью поправилась и больше не нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Однако дипломатам хотелось бы услышать это от самой пострадавшей россиянки.
"Мы поздравляем Юлию Скрипаль с выздоровлением. Тем не менее нам нужно срочное подтверждение того, что все, что с ней происходит, делается по ее доброй воле", – говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в Twitter.
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We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will.— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 10 апреля 2018 г.
Ранее врач больницы в Солсбери рассказала, что с Юлией Скрипаль уже все хорошо – женщина выписана, а ее отец Сергей восстанавливается хуже, но тоже сможет покинуть лечебное заведение.
При этом, где сейчас находится Юлия, неизвестно. Скотланд-Ярд отказался даже сообщить, остается ли безопасность россиянки в зоне их ответственности. "Мы не будем комментировать вопрос о мерах по обеспечению безопасности в интересах личной безопасности", – ответил РИА "Новости" представитель Столичной полиции Лондона.
Ранее британские СМИ распространили информацию, что россиянку доставили из больницы в "безопасное место".
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