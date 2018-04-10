Скрипаль исчезла из больницы

Дочь отравленного шпиона увезли в неизвестном направлении

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил о предполагаемой выписке Юлии Скрипаль. Как стало известно, дочь экс-сотрудника ГРУ, пострадавшую в Солсбери, должны были выписать еще накануне, 9 апреля. Директор больницы, где лечили Скрипалей, подтвердил ее выписку, пишет РИА "Новости". Также он рассказал об улучшениях в состоянии британского шпиона. Медики пообещали, что со временем выпишут и его.

Источники телеканала утверждают, здоровье Скрипаль полностью восстановилось. Ожидается, что на днях она встретится с журналистами.



Однако по последней информации Юлия бесследно исчезла. О том, что ее увезли якобы в "безопасное место", передает BBC, ссылаясь на неназванные источники.