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Скрипаль исчезла из больницы

Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
продолжениеВ "деле Скрипаля" появилась первая смерть
Дочь отравленного шпиона увезли в неизвестном направлении

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил о предполагаемой выписке Юлии Скрипаль. Как стало известно, дочь экс-сотрудника ГРУ, пострадавшую в Солсбери, должны были выписать еще накануне, 9 апреля. Директор больницы, где лечили Скрипалей, подтвердил ее выписку, пишет РИА "Новости". Также он рассказал об улучшениях в состоянии британского шпиона. Медики пообещали, что со временем выпишут и его.

Источники телеканала утверждают, здоровье Скрипаль полностью восстановилось. Ожидается, что на днях она встретится с журналистами.

Однако по последней информации Юлия бесследно исчезла. О том, что ее увезли якобы в "безопасное место", передает BBC, ссылаясь на неназванные источники.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Виктория БАЛАЯН
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