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В "деле Скрипаля" появилась первая смерть

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеЦирк Скрипаля закончился
В день покушения с экс-полковником ГРУ гуляла неизвестная женщина

Дочь Сергея Скрипаля Юлию уже выписали из больницы после отравления ядовитым веществом, однако эксперт утверждает, что в тот роковой день с экс-полковником ГРУ была абсолютно другая женщина.

Радиолюбитель Валентин Дегтерев подробно изучил видео с камер наблюдения, на которые попали Скрипали незадолго до покушения.

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Дегтерев уверен, что Сергей шел не с дочерью, а со взрослой женщиной. По мнению Валентина, ей от 50 до 60 лет. В левой руке она держит небольшой пакет, а лицо прикрыто вуалью, что характерно для англичан.

Радиолюбитель считает, что Скрипаль шел с этой женщиной по переходу, после чего уже отравленный добрался до скамейки, где его ждала дочь. При этом, по словам Дегтерева, неизвестная также получила дозу ядовитого вещества и, возможно, умерла.

Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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