Экс-полковник ГРУ раскроет правду о покушении, если это позволят британские власти

Отравленную Юлию Скрипаль уже выписали из больницы, но ее отец Сергей все еще находится на лечении. Директор учреждения в Солсбери Кристин Бланшард рассказала о состоянии его здоровья.

По ее словам, Скрипаль восстанавливается дольше, чем его дочь, однако уже скоро его выпишут из больницы и он сможет отправиться домой, передает BBC.

При этом неизвестно, выступит ли экс-полковник ГРУ перед журналистами с официальным заявлением или же полиция увезет его в "безопасное место", что уже якобы сделали с Юлией.

Обе жертвы вещества "Новичок" оказались совершенно здоровы, хотя при воздействии этого яда человек умирает. Таким образом, обвинения Лондона в адрес Москвы оказались ложными. Возможно, что откровения Скрипалей прольют свет на историю с отравлением и начавшейся дипломатической войной, однако англичане предпримут все меры, чтобы заткнуть им рты и не выдать себя.

Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.