Скрипаль расплакалась в разговоре с сестрой

Пациентка больницы в Солсбери звонила с чужого телефона

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала двоюродной сестре Виктории по телефону, что они с отцом выздоравливают.

"Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые", – убедила родственницу Юлия в телефонном разговоре, который услышали зрители в эфире программы "Первого канала" "Пусть говорят".

Племянница экс-шпиона отметила, что сестра звонила не с личного телефона, а который ей дали. В голосе на том конце трубки "слышались" слезы.

Инцидент в Солсбери, или "дело Скрипаля", произошел 4 марта. Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стало причиной крупного международного скандала, который уже больше месяца не сходит с уст. По версии Великобритании, покушение на Скрипаля веществом А-234 – дело российских рук. Москва не согласна с обвинениями.

Напомним, племяннице бывшего разведчика отказали в британской визе. Женщина написала открытое письмо к премьеру Королевства Терезе Мэй и зачитала его в том же эфире.

В тексте Виктория описала тяготы дорожных перипетий: чтобы уехать в Лондон, ей пришлось не раз совершить путешествие из Ярославля в Москву. Более того, ради визы она была вынуждена во всем признаться матери Скрипаля. До недавнего времени от 90-летней старушки скрывали абсолютно всю информацию об инциденте в Солсбери.

"Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась, <…> до этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся", – поделились Виктория, возмутившись, что окружающие забывают о "живых людях", которые стали ключевыми фигурами "беспрецедентного политического скандала".

"Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простое человеческое желание – в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь. Уверена, что это желание понятно и вам", – написала героиня программы Мэй.

Племянница Скрипаля лелеет надежду, что ей все же разрешат пересечь британскую границу. Во всяком случае, она собирается сделать для этого все, что в ее силах.