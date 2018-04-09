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Британцы раскрыли подробности отравления Скрипаля

Сергей Скрипаль. ото: GLOBAL LOOK press
продолжениеСкрипали чураются США
Лондон представил новые данные о покушении

Британские власти не перестают искать доказательства вины Москвы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Английские ВВС утверждают, что перехватили секретное послание, доказывающее причастность Кремля к покушению.

Аналитики Королевских военно-воздушных сил рассказали, что в день отравления, 4 марта, они поймали странное сообщение. Его источник находился в Сирии, а послание было адресовано "официальному лицу" в Москве. В тексте говорилось, что "двое лиц совершили успешный выход", а также была фраза "посылка доставлена", передает The Times.

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Именно эти сообщения стали, видимо, неопровержимыми доказательствами причастности Москвы к отравлению Скрипалей. С такими выводами согласились и союзники Великобритании. При этом остается неизвестным, для кого предназначалась посылка и о чем шла речь. Британские спецслужбы не стали в этом разбираться.

Издание отмечает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" превратили в медленно действующий гель. Этим объясняется его безопасность для окружающих жертв людей.

Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов, в частности, американцы выгнали 60 наших послов.

Россия предприняла ответные меры. Из страны выслали 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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