Лондон представил новые данные о покушении

Британские власти не перестают искать доказательства вины Москвы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Английские ВВС утверждают, что перехватили секретное послание, доказывающее причастность Кремля к покушению.

Аналитики Королевских военно-воздушных сил рассказали, что в день отравления, 4 марта, они поймали странное сообщение. Его источник находился в Сирии, а послание было адресовано "официальному лицу" в Москве. В тексте говорилось, что "двое лиц совершили успешный выход", а также была фраза "посылка доставлена", передает The Times.

Именно эти сообщения стали, видимо, неопровержимыми доказательствами причастности Москвы к отравлению Скрипалей. С такими выводами согласились и союзники Великобритании. При этом остается неизвестным, для кого предназначалась посылка и о чем шла речь. Британские спецслужбы не стали в этом разбираться.

Издание отмечает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" превратили в медленно действующий гель. Этим объясняется его безопасность для окружающих жертв людей.

Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов, в частности, американцы выгнали 60 наших послов.

Россия предприняла ответные меры. Из страны выслали 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге.