По информации британских СМИ, отравленный в Солсбери бывший офицер ГРУ чувствует себя гораздо лучше

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта нервно-паралитическим веществом. Они были госпитализированы и долгое время находились в критическом состоянии – судя по сообщениям в прессе, отец чувствовал себя хуже, чем дочь, из чего можно было сделать вывод, что в его организм попала большая доза яда.

"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, он находится в сознании и разговаривает", – сообщил сегодня телеканал Sky News без указания источника информации.

О том, что состояние Скрипаля-старшего быстро улучшается, он больше не в коме и хорошо реагирует на лечение, ранее сообщила главный врач больницы в Солсбери.

Российское посольство в Лондоне поблагодарило персонал больницы, пожелало Скрипалям скорее поправиться, а также выразило надежду, что улучшение здоровья отца и дочери будет способствовать проведению объективного расследования покушения на их жизни.

Между тем журналист Sky News называет исцеление Скрипаля "волшебным", поскольку ранее неоднократно утверждалось, что от нервно-паралитических ядов класса "Новичок" не существует антидотов.

Официальный Лондон обвиняет в причастности к отравлению Скрипалей российские власти. Москва категорически отрицает все обвинения, подчеркивая, что британская сторона не допускает Россию к расследованию покушения на ее граждан.

