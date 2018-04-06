Племянницу Скрипаля не пускают в Лондон

Британские власти запретили родственнице экс-сотрудника ГРУ въезд в страну

Виктории Скрипаль отказали в визе. Об этом ей сообщили власти Соединенного Королевства, передает Русская служба BBC со ссылкой на источники в правительстве.



Собеседник дипломатического обозревателя BBC Джеймс Ландейл заявил, что британские власти считают племянницу отравленного в Солсбери бывшего шпиона пешкой России. Кроме того, в Великобритании полагают, что она стала очередной жертвой международного скандала, который разгорелся на фоне ситуации со Скрипалями.

"Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку, – заявил собеседник Ландейла. – Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой".

Между тем представители посольства Великобритании в Москве отказались комментировать ситуацию с визой, пишет РИА "Новости".

"Посольство никогда не комментирует индивидуальные визовые заявления и решения по ним", – заявили в дипмиссии.



Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и пошла на поправку. Более того, ей якобы удалось дозвониться до Виктории Скрипаль и поговорить с ней. Запись телефонного разговора племянница бывшего сотрудника ГРУ обнародовала на съемках программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Однако личность девушки, с которой общалась племянница Скрипаля, не подтверждена.



Сегодня источник в госпитале, где лежит отравленный шпион, сообщил об улучшении его состояния. Кризис миновал, заявили медики.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В покушении на жизнь экс-сотрудника ГРУ британская сторона без малейших сомнений обвинила Россию, что спровоцировало международный скандал.