Экс-сотрудник ГРУ пришел в себя

Первое официальное заявление Юлии Скрипаль, имя которой фигурирует в международном скандале, дает пищу для размышлений. Ранее текст обращения обнародовала полиция.

Судя по всему, британцы снова лгут и Скрипаль давно пришел в себя. Его дочь сама об этом говорит: "Мне нужно поблагодарить многих людей за выздоровление, и в особенности я хотела бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда я и мой отец были недееспособны..."

О своей и отца недееспособности Скрипаль рассказывает в прошедшем времени. Что дает все основания подозревать очередную аферу с британской стороны.

Тем временем Великобритания тщательно скрывает информацию об антидоте, который могли применить для спасения Скрипалей. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. В интервью представителя химлаборатории в Портон-Дауне, которое показали дипломату, утверждается, что противоядие не использовалось. Британский МИД запросы российской стороны по этому вопросу игнорирует, заявил Яковенко.

Любой ответ – положительный либо отрицательный – ставит Соединенное Королевство в неловкую ситуацию. Если Скрипалей все же отравили веществом А234, источник происхождения которого так и не установили опытные британские специалисты, то шансов очнуться у них практически не было. Об этом неоднократно говорили эксперты. Если же отравляющее вещество было другим, шансы обвинить Россию приближаются к нулю. Более того, в этом случае отравление в Солсбери уже явно напоминает не очень тщательно спланированную провокацию.