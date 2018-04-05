Россия ждет Скрипалей на родной земле

Причем Родина рада взять в крепкие объятия как Юлию, так и ее отца-шпиона

Решение о возвращении в Россию должны принимать сами пострадавшие от возможной химатаки в английском Солсбери бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а у Москвы с ними нет никаких проблем. Об этом в четверг, 5 апреля, на специальном брифинге для СМИ заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. Вся пресс-конференция доступна на видеохостинге YouTube.

"Надеюсь, что однажды Юлия сможет вернуться в Москву, где у нее работа, квартира, она довольно состоятельный человек", – сказал посол (на видео примерно 1 час 17 минут).

"Что касается ее отца – уехать в Великобританию был его выбор. У нас нет с этим проблем. С точки зрения российского государства, у правительства претензий к нему нет. Он был осужден к тюремному заключению, провел несколько лет в тюрьме и сейчас перед нашим государством он чист. Как и любой другой гражданин. Для нас они граждане России, и мы намерены защищать их права", – подчеркнул Яковенко.

Также он отметил, что рад известию о выздоровлении Юлии, и выразил надежду, что улучшится состояние экс-разведчика, он придет в себя.

По словам дипломата, в Соединенном Королевстве Скрипаль не работал на английскую разведку МИ-6, а жил просто как частное лицо. "У нас не было о нем никакой информации. Я узнал о нем только после трагического происшествия, поэтому не могу ничего конкретно сказать, но мы будем задавать эти вопросы нашим коллегам", – ответил на соответствующий вопрос журналистки Яковенко.

Что же касается признания Москвы результатов расследования отравления Скрипалей, проведенного силами ОЗХО, это может случится лишь при условии, что они будут верифицированы международным сообществом.

"Конечно, мы их примем, но эти результаты должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты. На данный момент мы пока не знаем, кто они", – уточнил он.

Для Москвы важно, чтобы в состав экспертной группы вошли представители разных стран.

"Конечно, там должны быть русские, потому что мы сможем задать правильные вопросы. Но мы бы приветствовали и участие других стран, не только из числа стран НАТО и Евросоюза, но и Индии, Китая, Латинской Америки, Африки, там есть специалисты!" – убежден наш посол.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта нервно-паралитическим веществом A234, который британцы называют "Новичок". Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, направляя сознание общественности к химической лаборатории Минобороны Великобритании "Портон Даун", которая находится под боком Солсбери.