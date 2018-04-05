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Британия заманивает туристов из России

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Бояться нечего, заверили в посольстве

Посольство Великобритании в Москве опубликовало в Facebook призывное видео для будущих туристов из России. Пресс-служба дипмиссии радушно приглашает россиян посетить Соединенное Королевство, особо подчеркивая, что бояться проверок большинству граждан РФ не стоит.

"Дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих, – говорится в ролике. — Великобритания по-прежнему приветствует дружеские отношения между нашими народами".

Страна будет рада принять гостей, приезжающих "с целью туризма, обучения или бизнеса", отмечают представители посольства.

 

 

Ранее в Великобритании без каких-либо объяснений и в нарушение правовых норм власти провели досмотр самолета "Аэрофлота", напоминает РИА ФАН.

Виктория БАЛАЯН
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