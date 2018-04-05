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Скрипаль отказалась от помощи России

Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com
продолжениеСкрипалей удерживают силой
Дочь экс-офицера не согласилась на встречу с соотечественниками

Юлия Скрипаль, которая 5 апреля официально заявила, что она и ее отец чувствуют себя нормально, не стала принимать помощь от российского посольства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании. Заявление британского МИД появилось вскоре после пресс-конференции посла России в Лондоне Александра Яковенко, на которой он заявил, что Москва попросила допустить дипломатов к Юлии Скрипаль, но не получила ответа от Лондона.

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"Мы сообщили госпоже Скрипаль о предложении о помощи, сделанном посольством России. Сейчас она сама способна выбрать, примет ли она эту помощь, но в данный момент она этого не сделала", – утверждает Форин-офис.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Британия заявила, что в отравлении Скрипалей виновата Россия. Москва это отрицает. 

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Валентина МАЙОРОВА
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