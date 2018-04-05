Дочь экс-офицера не согласилась на встречу с соотечественниками

Юлия Скрипаль, которая 5 апреля официально заявила, что она и ее отец чувствуют себя нормально, не стала принимать помощь от российского посольства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании. Заявление британского МИД появилось вскоре после пресс-конференции посла России в Лондоне Александра Яковенко, на которой он заявил, что Москва попросила допустить дипломатов к Юлии Скрипаль, но не получила ответа от Лондона.

"Мы сообщили госпоже Скрипаль о предложении о помощи, сделанном посольством России. Сейчас она сама способна выбрать, примет ли она эту помощь, но в данный момент она этого не сделала", – утверждает Форин-офис.



Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Британия заявила, что в отравлении Скрипалей виновата Россия. Москва это отрицает.

