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Скрипалей удерживают силой

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
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Российской стороне не предоставили ни одного фото из больницы

Где именно находится бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юля, до сих пор неизвестно. Подтверждений, что их лечат в госпитале, до сих пор нет, как и доказательств, что по телефону с племянницей Скрипаля говорила именно его дочь. Загадочное происшествие в Солсбери вызывает все больше вопросов, ответов на которые никто не дает.

Сам факт отравления Скрипалей вызывает сомнения. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Своей точкой зрения он поделился на съемках программы "Добров в эфире", которая выйдет в воскресенье на РЕН ТВ.

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"Мы вообще не знаем, были ли они чем-либо отравлены. Потому что Юля 7 марта выходила, заходила на свою страничку "ВКонтакте", - отметил эксперт.

Кроме того, в момент, когда все случилось, на телефонах якобы отравленных Скрипалей была отключена функция геолокации, что тоже выглядит подозрительно.

"Возможно, у них была какая-то тайная встреча, которой они не хотели к себе привлекать внимания. Я не уверен, что они вообще отравлены", - добавил Никулин.

Предположение, что экс-сотрудника ГРУ с дочерью могут где-то удерживать, эксперт высказал на основании отсутствия какой-либо информации о них. Все сведения передаются через сторонних лиц. Как и первое заявление Юлии, которое сегодня обнародовал Скотленд-Ярд. Хотя дочь Скрипаля очнулась еще неделю назад, никто из представителей российской стороны так и не получил к ней доступа.

Виктории Скрипаль, которая говорила якобы с ней по телефону, до сих пор не дали визу. Лондон явно тянет с ответом. Британское посольство в Москве сообщило, что решение пока не принято. Об этом племянница бывшего шпиона рассказала в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Виктория БАЛАЯН
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