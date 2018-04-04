Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя

Россия предложила созвать Совбез ООН в связи с отравлением в Солсбери, передает РИА Новости.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 3 часа открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", – обратился Небензя к председателю Совета безопасности ООН на заседании 4 апреля.

Напомним, ранее прошло заседание на аналогичную тему по требованию Великобритании.