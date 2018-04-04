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Россия предложила созвать Совбез ООН в связи с отравлением в Солсбери, передает РИА Новости.
"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 3 часа открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", – обратился Небензя к председателю Совета безопасности ООН на заседании 4 апреля.
Напомним, ранее прошло заседание на аналогичную тему по требованию Великобритании.
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