Племянница Скрипаля пошла по стопам дяди

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного на пару с дочерью в центре Солсбери, встретилась с представителем посольства Великобритании. Информацию подтвердили в пресс-службе диппредставительства.
"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", – передает РИА "Новости" сообщение посольства.
Отмечается, что родственница шпиона прибыла "для обсуждения вариантов помощи", которую ей там могут предоставить.
Сегодня же, 4 апреля, постоянный спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что Виктория Скрипаль вот-вот получит британскую визу, и тогда, следуя дядиному примеру, отправится в Лондон.
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