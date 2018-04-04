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Племянница Скрипаля пошла по стопам дяди

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеЮлию Скрипаль хотят вырвать из лап Лондона
Она собирается на разведку в Лондон

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного на пару с дочерью в центре Солсбери, встретилась с представителем посольства Великобритании. Информацию подтвердили в пресс-службе диппредставительства.

"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", – передает РИА "Новости" сообщение посольства.

Отмечается, что родственница шпиона прибыла "для обсуждения вариантов помощи", которую ей там могут предоставить.

Сегодня же, 4 апреля, постоянный спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что Виктория Скрипаль вот-вот получит британскую визу, и тогда, следуя дядиному примеру, отправится в Лондон. 

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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