Племянница Скрипаля пошла по стопам дяди

Она собирается на разведку в Лондон

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного на пару с дочерью в центре Солсбери, встретилась с представителем посольства Великобритании. Информацию подтвердили в пресс-службе диппредставительства.

"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", – передает РИА "Новости" сообщение посольства.

Отмечается, что родственница шпиона прибыла "для обсуждения вариантов помощи", которую ей там могут предоставить.

Сегодня же, 4 апреля, постоянный спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что Виктория Скрипаль вот-вот получит британскую визу, и тогда, следуя дядиному примеру, отправится в Лондон.